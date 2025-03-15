Adıyaman Kahta Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği manevi etkinliklerle halkı bir araya getirmeye devam ediyor.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "Gönül Dinletileri" programı ve Ramazan Çarşısı’nda yapılan "Gönül Sohbetleri" etkinlikleri, büyük bir katılım ve yoğun ilgi ile gerçekleşti.

Ramazan Çarşısı’nda düzenlenen "Gönül Sohbetleri" programı ise özel bir TV kanalında canlı olarak yayınlandı. Etkinliğe konuk olarak katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, moderatör Gazeteci Yazar Sami Özey ile birlikte katılımcılarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Program, Kahta halkı tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Gönül Dinletileri" programına ilahi sanatçıları Ender Tekin ve Bilal Güler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, salonu dolduran vatandaşlar sanatçıların seslendirdikleri gönül okşayan ilahilerle dinleyicilere manevi bir yolculuk yaşattı. Program, Ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde yansıtarak katılımcılara unutulmaz anlar sundu.

Her iki etkinlikte de Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve birçok vatandaş yer aldı. "Gönül Dinletileri" ve "Gönül Sohbetleri" programları, Kahta’da manevi coşkuyu zirveye taşıdı. Katılımcılar, ilahilerle Ramazan’ın huzurunu ve manevi iklimini birlikte yaşadı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, programda yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun etkinliklerin önemine değindi. Başkan Hallaç, "Bu tür etkinliklerle halkımızın manevi dünyasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Gönül Sohbetleri ve Gönül Dinletileri programlarımızla Ramazan’ın ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Bu geceyi bizlere yaşatan sanatçılarımıza ayrıca Ramazan çarşıda düzenlediğimiz Gönül sohbetlerine konuk olarak katılan önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, moderatör Gazeteci Yazar Sami Özey’e tüm ekip arkadaşlarımıza ve değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliklerin sonunda, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, sanatçılara ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye plaket takdim etti. Vatandaşlar ise Kahta Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği anlamlı etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hallaç ve ekibine teşekkür etti.

Kahta Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle halkıyla buluşmaya devam edecek.