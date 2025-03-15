Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un Şanlıurfa’ya kazandırdığı 183 dekarlık alanıyla bölgenin en büyük ve Türkiye’nin en donanımlı millet bahçeleri arasında sayılan Eyyübiye Millet Bahçesi’nde bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün ve teknik ekibiyle birlikte bakım onarım çalışmaları devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu. Bakım ve yenileme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Mehmet Kuş, toplam 183 bin metrekare alandan oluşan millet bahçesinin Eyyübiye’ye kazandırdıkları en önemli eserlerden biri olduğunu belirtti.

Bu büyüklükte bir bahçenin yoğun kullanım nedeniyle sürekli tahrip olduğunu ve bakım çalışmalarının görevli ekip tarafından devamlı yapıldığını kaydeden Kuş, yakında tamamlanacak bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete sunulacağını ifade etti.

Yürüyüş ve bisiklet yolları, yapısal peyzajı ve açık hava mobilyalarındaki onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla Eyyübiye Millet Bahçesi tüm detaylarıyla misafirlerini ağırlayacak. İçerisindeki futbol, voleybol ve basketbol sahaları, konferans salonu, kafeterya, spor alanları, mesire alanı, botanik bahçesi, biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, açık hava sahnesi, açık otopark gibi donatılar bulunan Eyyübiye Millet Bahçesi, su, yeşil ve ışık uyumuyla geceleri de Şanlıurfalıları ağırlıyor.