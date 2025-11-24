Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla yürüttüğü Çevre Bilinci ve İklim Değişikliği Eğitimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Alanında uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde, iklim değişikliğinin etkileri, çevreyi korumanın önemi ve geri dönüşüm bilinci gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Öğrencilere çevre duyarlılığına yönelik hazırlanan özel kitapçıklar da hediye edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, verilen eğitimin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla okula kaynağında ayrıştırma için atık yağ, atık pil ve geri dönüşüm kutuları yerleştirdi. Öğrencilerin çevre bilincini pekiştirmesi için doldurulan her atık kutusuna teşvik edici ödül ve hediyeler verileceği belirtildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının kent genelindeki okullarda devam edeceğini açıkladı.