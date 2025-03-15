Kahramanmaraş’ta Değirmendere dağlarında ve yüksek noktalarda yetişen çiriş otu, sofralarda yer almaya başladı.

Göksun ilçesi Değirmendere beldesinin Konur Dağlarında mutfağın vazgeçilmezi çiriş otu sofralara gelmeye başladı. C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyan çiriş otu satışları da başladı.

Vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olduğunu belirten araştırmacı Halil İbrahim Algan, "Değirmendere çirişinin özelliği ise yüksek noktalarda bulunması uzun süre dayanması, hoş bir tadın olmasının yanı sıra kayalıkların arasında bulunduğundan vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Hafta sonu Konur Dağlarını gittiğimizde kar suları arasında çirişi görünce mutlu olduk. Ortalama 100 kilogram toplayarak mutluluk içerinde beldemize döndük. İlk çıktığında çirişin 200 TL ile başladı, şuanda ise 250 TL’den alıcı bulmaktadır. Göksun’da yemek olarak börek, boranı, pilav ve kışlık konservesi yapılmaktadır. Çiriş otunu aldıktan sonraysa dilerseniz çeşit çeşit kavurmasını dilerseniz de farklı malzemelerle zenginleştirebileceğiniz otlu börekler yapabiliyorsunuz" dedi.

Çiriş otu suyunun sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağladığını da ifade eden Algan, içindeki vitaminler sayesinde saç dökülmelerini azalttığını kaydetti.