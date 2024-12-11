Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Geliştirme Vakfı, 65 Öğrenciye 7 Ay boyunca burs desteği veriyor.

Gelişmeye ve ilerlemeye açık olan üniversitede Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruldu. KAEÜ Geliştirme Vakfının Başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata yürütürken, kurucular arasında üniversitemizin akademik personeli ve şehrin öncü iş insanları yer alıyor. Üniversitenin gelişimine katkı sağlaması amacıyla kurulan vakıf, aynı zamanda üniversitenin fiziki yapısını geliştirmeyi, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmayı, öğrencilere burs vermeyi ve öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını desteklemeyi hedefliyor.

Akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak üniversitenin toplumun gelişimine katkı sağlamayı planlayan vakıf; üniversitenin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve uluslararası alanda tanınırlığının artırmasını sağlayacak önemli çalışmalar da yürütecek. Bursların yalnızca öğrencilerin maddi olarak desteklenmesi değil, aynı zamanda onların eğitim hayatına katkı sunmak için önemli bir adım olduğunu anlatan Özata, hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirdikleri burs programının öğrencilerin eğitim motivasyonunu artırmasının yanı sıra üniversitenin toplumsal sorumluluk anlayışını güçlendirmesine de katkı sağlayacağını söyledi.