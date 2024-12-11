Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda bin 300 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak alkol üretimi ve ticaretine yönelik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, 10 Aralık 2024 günü Malkara ilçesi Cami Atik Mahallesi’nde O.B. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, ticari amaçla bulundurulduğu belirlenen bin 300 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Ele geçirilen şaraplara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.