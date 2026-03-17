Yatağan İlçe Müftülüğü, evlendirme memurluğu yetkisi kapsamında nikah hizmetlerini sürdürmeye devam ederken, Kadir Gecesi'nde düzenlenen törende Ece Yıldırım ile Ferhat Keskin çifti hayatlarını birleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 30 Kasım 2017 tarihli onayıyla il ve ilçe müftülüklerine verilen evlendirme memurluğu yetkisi kapsamında, 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren vatandaşların resmi nikah işlemleri müftülükler aracılığıyla yapılmaya devam ediyor. Bu uygulama çerçevesinde Yatağan İlçe Müftülüğü de nikah hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yatağan İlçe Müftülüğü'nde bugüne kadar çok sayıda çiftin resmi nikahı kıyılırken, önümüzdeki süreçte de nikah işlemlerinin devam edeceği belirtildi.

Kadir Gecesi günü Yatağan Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen nikah programında, Merkez Yeni Mahalle Camii İmam Hatibi Üzeyyir Yıldırım'ın kızı Ece Yıldırım ile Ferhat Keskin'in nikahı kıyıldı. Genç çiftin nikahını Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi gerçekleştirdi. Program, Merkez Yeni Mahalle Camii Müezzin Kayyımı Olcay Kuzgun'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yoğun katılımın olduğu törende konuşan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, evliliğin toplum ve aile yapısı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Konuşmanın ardından çiftin resmi nikahı, şahitlerin huzurunda kıyıldı. Nikah merasiminin sonunda İlçe Müftüsü Çetmi, evlilik cüzdanını gelin Ece Yıldırım'a takdim etti. Ayrıca çifte Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edilerek mutluluk temennilerinde bulunuldu.