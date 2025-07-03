Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi’nde sedef kakma kursuna katılan kadınlar, hünerli elleriyle birbirinden güzel ahşap işlemeler yapıyor.

Şahinbey Belediyesi, sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde verdiği meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlara meslek öğreterek bütçelerine katkı sağlıyor. Türkiye’de yok olmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yer alan ve kurslarda yetiştirilen kadın ustalar aracılığıyla ayakta tutulmaya çalışılan sedef kakma sanatında Şahinbey’de yeni ustalar yetiştiriliyor. Geçmişi yüzyıllar öncesine kadar dayanan sedef kakma işlemeciliğinin patentini elinde bulunduran Gaziantep’te kadınlar, yaptıkları tasarım ve işlemelerle ahşaba hayat veriyor. Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan sedef kakma işlemeciliği, Şahinbey Belediyesi’nin tesislerinde kadınların ellerinde yeniden hayat buluyor.

Sedefciliğe yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi’ne ait Hasan Güzel Gençlik Merkezi’nde açılan sedef kakma işleme kursuna her yaştan kadın katılıyor. Kadınlara verdiği sedef kakma işlemeciliği kursu ile ilgi odağı olmaya devam eden merkezde 5 yılda 300 kursiyere meslek öğretildi. Merkezde tüm sedef malzemeleri Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kadınlara yönelik sedef kakma kursuna katılan kursiyerler, doğrama makinelerinde de ahşaba şekil veriyor. Daha sonra ahşap parçalarına çekiç ve tel yardımıyla çeşitli figürler çizen kursiyerler, ahşaplara küçük deniz kabuğu parçaları yerleştirerek çeyiz sandığı, el aynası ve hediye sandığı gibi farklı ürünler ortaya çıkarıyor. Zahmetli ve büyük emeklerle tamamlanan birbirinden güzel ürünleri kursiyerler, hem sevdiklerine ve çevrelerine hediye edebiliyor hem de sosyal medya üzerinden satarak aile ekonomilerine katkı da sunabiliyor.

"Sedefciliği yaşatmak istiyoruz"

Kadın kursiyerlere sedef kakma eğitimi verdiklerini belirten Eğitmen Mustafa Kaya, "Şahinbey Belediyesi ve Şahinbey Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursumuzda sedef kakma mesleğini sürdürmeye çalışıyoruz. Şu an kursiyerlerimizin tamamı kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlar bu mesleği öğrenmek için daha meyilli ve kursta yaptıkları ürünleri kendileri için satabiliyorlar. Mesleğimiz Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze kadar gelen bir meslektir. Sedef kakma mesleği Gaziantep’in de genel kültüründe olan 2-3 meslekten biridir. Bu açıdan önemlidir. Biz bu mesleğin devam etmesi için gerek belediyemiz olsun gerek halk eğitim merkezimiz bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu çabanın da meyvesini almaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimizde mesleği öğreniyorlar. Kursiyerlerimiz kısım kısım geliyorlar ve eğitim alıyorlar. Kursiyerlerimiz yaptıkları ürünleri satıyorlar ve hediye olarak çevrelerine götürüyorlar. Mesleğimiz 15 aşamadan oluşuyor. Mesleğimiz bayağı zahmetli bir meslektir. Elimizden geldiği kadar tüm aşamalarını kursiyerlerimize öğretiyoruz" dedi.

"Aile bütçemize katkı sağlıyoruz"

Kursiyerlerden Nurhan Yenilmez, unutulmaya yüz tutmuş sedef kakma mesleğini öğrendikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu kursa sedef kakma mesleğini öğrenmeye geliyorum. Bu meslek çok sevdiğim bir meslek. Bu merkeze 3 yıldır geliyorum. Sedef kakma kursuna da bu yıl başladım. Bu mesleği çok sevdim. Bu mesleği öğrenip aileme bütçeme katkıda bulunmak istiyorum. Bu meslek gerçekten de hayranlık veren bir meslek. Bu kursu açtığı ve bize bu imkanı verdiği için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurs sayesinde ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı yakaladıklarını belirten Firdevs Yalçındağ ise, "Sedef kakma ürünleri her zaman için ilgimi çekmiştir. Bu kursta dikkatimi çekiyordu. Merak ettiğim için bu kursa geldim. Bu meleği öğrenmek istedim. İyi ki bu kursa gelmişim. Keşke daha önce bu kursa gelseydim. Daha önce farklı kurslara katıldım. O kurslarda da kendimi geliştirdim. Sedef işleme kursu da çok güzel bir kurs ve bu kursa severek geliyoruz. Bu kursta sedef işlemeciliğini öğreniyoruz. Topluma ve ailemize faydalı bir birey olmak için güzel bir kurs, bu kursa severek geldiğim için herkesin de bu kursa gelmesini isterim" diye konuştu.