Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karakaş, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Emre Torungil’in de eşlik ettiği ziyarette sektördeki gelişmeler ve sorunlar, yerel ekonominin güçlendirilmesi, eğitim ve mesleki gelişim noktasında mesleki yeterlilik belgelerinin önemi gibi konular görüşüldü. Görüşme sonrası Özakalın, konuklarına Oltu taşı tespih hediye ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.