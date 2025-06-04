’İmalat Sanayinde Kadınların Güçlenmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi’ kapsamında 55 kadın kursiyer, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda teknik eğitim almaya başladı.

Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi’nde (ASO-SEM), kadın istihdamına yönelik örnek bir proje hayata geçirildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve ASO-SEM iş birliğiyle yürütülen ’İmalat Sanayinde Kadınların Güçlenmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi’ kapsamında 55 kadın kursiyer, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yoğun teknik eğitim almaya başladı.

ASO-SEM’de düzenlenen açılış ve bilgilendirme toplantısında konuşan ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, sanayide kadın gücünün artmasının sektöre ivme kazandıracağını belirterek, "Bu proje ile sadece kadınlara fırsat sunmuyor, aynı zamanda sanayimizin nitelikli iş gücü ihtiyacına doğrudan katkı sağlıyoruz. Kadınlar sanayiye, sanayi geleceğe güç katacak" dedi.

Projenin yöneticisi Emin Çetin Haşar ise modelin sürdürülebilirliğine dikkati çekerek, "Kursiyerlerimiz henüz eğitim başlamadan firmalarla eşleştirildi. Bu sayede her biri, eğitim sürecine doğrudan istihdam motivasyonuyla başladı. Bu yaklaşımın uzun vadeli etkileri olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Sanayi işletmelerinden toplanan istihdam talepleri doğrultusunda seçilen adaylar, proje sonunda sanayi kuruluşlarında doğrudan istihdama kazandırılacak. Açılış toplantısının ardından kursiyerler, eşleştirildikleri firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.