Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik arama köpeğinin bir araca tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kamyonun arkasında bulunan otomobile gizlenmiş 46 paket halinde toplam 10 kilo 190 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA