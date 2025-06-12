Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında İl Özel İdare Toplantı Salonu’nda ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Değerlendirme, İzleme ve Komisyon Toplantısı ile 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon’ toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantılara Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz’ın yanı sıra Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladı. Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısında, vakaların değerlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınarak kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi. Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yapılan toplantıda ise çocukların korunmasına yönelik mevcut önlemler gözden geçirilerek, kurumlar arasındaki iş birliği mekanizmaları değerlendirildi.

Toplantılar sonunda, ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşımının artırılması ve uygulamaların etkinliğini güçlendirecek yeni adımların atılması konusunda görüş birliğine varıldı.