Anadolu Hayat Emeklilik’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması için başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - 2007 yılından bu yana 28 bini aşkın kadın fotoğrafçının 107 binden fazla fotoğrafla katıldığı Kadın Gözüyle Hayattan Kareler, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında 19 yıldır kesintisiz olarak düzenleniyor.

İlginin her yıl daha da arttığı yarışma, kadınların sosyo-kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sunan örnek bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat çekiyor. Kadın Gözüyle Hayattan Kareler kadınlara kendilerini ifade edebilecekleri farklı bir pencere açtı.

Başvuruları, 14 Mart 2025 tarihine kadar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi tfsfonayliyarismalar.org üzerinden yapılabilecek olan yarışmaya, 18 yaş ve üzeri kadınlar en fazla dört adet dijital renkli fotoğrafla katılabilecek.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak ve anadoluhayat.com.tr ile tfsfonayliyarismalar.org’da yer alacak.

Yarışmanın birincisi altın madalya ve 30 bin TL, ikincisi gümüş madalya ve 25 bin TL, üçüncüsü ise bronz madalya ve 20 bin TL ödül kazanma fırsatına sahip olacak.

Mansiyon ödülü alacak üç eser sahibi ise 10 bin’er TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca, bu yıl ilk defa çevreye duyarlılığı ön plana çıkaran bir fotoğraf sahibi de “Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü”ne layık görülecek ve 10 bin TL ödül alacak. Sergilemeye değer bulunan eser sahiplerinin her birine 3 bin TL ödül takdim edilecek.