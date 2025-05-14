Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla düzenlenen Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışmasında, tarıma emek veren kadın çiftçiler bilgi ve deneyimlerini sergiledi. İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya, Düzce’nin her ilçesinden ikişer kadın çiftçi olmak üzere toplam 16 yarışmacı katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kadın çiftçilerin üretimin merkezinde yer aldığını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada, bilgiyi, tecrübeyi ve emeği bir araya getiren, tarıma gönül vermiş kadınlarımızın bilgi ve becerilerini sergileyeceği Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması’nı gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Kadın çiftçilerimiz, toprağı bilgiyle yoğuran, aile ekonomisine ve tarımsal kalkınmaya omuz veren isimsiz kahramanlardır."

Kadın çiftçiler, tarım alanındaki güncel bilgiler ve uygulamalara dair yöneltilen sorulara cevap vererek bilgilerini ortaya koydu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışma sonunda en yüksek puanı alan üç yarışmacı Bilgili Kadın Çiftçi unvanının sahibi oldu.

Yarışma sonuçlarına göre; birinci Çilimli, ikinci Kaynaşlı ve üçüncü Düzce Merkez’den yarışmaya katılan kadınlar ilk 3’e girdi.

Etkinliğin sonunda yapılan açıklamada "Bu yarışmanın asıl kazananı bilgi, dayanışma ve üretim aşkıdır" mesajı verildi.