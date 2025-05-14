Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ’HATAYBOT’ yarışmasına bin 739 yarışmacı başvuru yaptı.

Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmalarla 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ’HATAYBOT’ robot yarışmasının başlangıcı yapıldı. Antakya ilçesindeki merkez spor salonunda gerçekleştirilen yarışmaya Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, il protokolü, yarışmacılar ile aileleri ve öğrenciler katıldı. Depremzede öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği HATAYBOT yarışmasına 7 ayrı kategoride toplamda 470 takım ve bin 739 yarışmacı başvuru yaptı.

"7 ayrı kategoride toplam 470 takım ve 1739 yarışmacı müracaatta bulundu"

Depremzede öğrencilerin yarışmaya yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Vali Masatlı, "Bugün Hatay robot yarışmasının başlangıcını yapıyoruz. Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede olan kamu yöneticisi olarak depremin her yanına ve yönüne tanıklık ettik. Şimdi o günlerden bu zamana gelince çocuklarımızın yüzündeki tebessümü gönüllerindeki tatlı heyecanı görünce müthiş bir mutluluk içerisine girdik. Hatay robot yarışmasına geleceğimizin teknolojisini inşa etmek isteyen öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdiler. Bu yarışmayla birlikte öğrencilerimiz hem problem çözme hem inovativ düşünme hem de takım çalışması becerilerini geliştirme imkanını da bulmuş olacaklar. Burada 7 ayrı kategoride düzenlenen yarışmamızda toplam 470 takım ve bin 739 yarışmacı programımıza müracaatta bulundu. Başvuru sayısı 9’uncu kez kurduğumuz Hatay’ımızda evlatlarımızın bilime ve teknolojiye olan ilgisini gösteriyor. Bizlere düşen görev bu çocuklarımızın hem ulusal hem de uluslararası robotik ve teknolojik yarışmalarında başarı sağlamaları için her tür imkanı seferber etmektir. Yarışmamızda ilk olması nedeniyle bunun ilk adımıdır. Öğrencisi, velisi, öğretmeni, idarecisi, esnafı ve kısacası tüm insanlarıyla bu şehri ayağa kaldırma sürecinde hep birlikteyiz ve beraber gayret sarf ediyoruz" dedi.

HATAYBOT robot yarışmasına katıldığı için heyecanlı olduğunu dile getiren yarışmacı Ayşenur Çekiç, "Burada olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir ortam var ve heyecanlıyım. Burada farklı kategorilerde robotlarımızı yarıştırıyoruz. Ben labirent ustası kategorisinde yarışmaktayım ve heyecanlıyım. Güzel bir duygu kazanacağız. Çok kalabalık ve iyi bir ortamdayız, heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.