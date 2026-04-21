Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteynerde bulunan inşaat işçisi öldü.

Yangın, gece saatlerinde Erzin ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. Sanayi bölgesi içerisinde bulunan Vitamin Gübre inşaat alanındaki konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken konteynerde yaşayan inşaat işçisi olduğu belirlenen Servet Kurt hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.