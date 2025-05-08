İstanbul Mimarlık Zirvesi 2025’te konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Adalar ve Çınarcık fayında kırılma beklendiğini belirterek, “Enerji birikiyor, deprem olabilir” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Uğur Tanyeli ise mimarların toplumsal güvenlik için çalışması gerektiğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - İstinye Üniversitesi’nde, Archify Mimarlık Platformu tarafından 3-4 Mayıs’ta düzenlenen İstanbul Mimarlık Zirvesi 2025, mimarlık ve şehir planlama alanından akademisyenleri, profesyonelleri ve öğrencileri buluşturdu. Zirvede, Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki ve İstinye Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Tanyeli önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Uğur Tanyeli, 16. yüzyıldan günümüze mimari ve toplumsal dönüşümü ele alarak, “Ekolojik ve sosyolojik koşullar mimariyi etkiliyor. Günümüz mimarları, yalnızca birey değil, güvenli bir toplumun paydaşları olarak çalışmalı. Deprem gibi krizlerin toplumsal sonuçları büyük” dedi.

ADALAR VE ÇINARCIK’TA DEPREM RİSKİ

Türkiye’nin deprem hazırlığına dikkat çeken Yoshinori Moriwaki, “Silivri açıklarında 23 Nisan’da yaşanan 6.2’lik depremle enerji bir miktar boşaldı. Ancak Adalar ve Çınarcık fayında kırılma olmadı, enerji birikiyor. Ne zaman olacağı bilinmez ama bu bölgede deprem olabilir” uyarısında bulundu. Moriwaki, Türkiye’deki 21 milyon yapı stokunun yüzde 50’den fazlasının izinsiz olduğunu belirterek, “Depremler insanı öldürmez, binalar öldürür. Yumuşak zeminli bölgelerde kentsel dönüşüm hızlanmalı” dedi.

Moriwaki, Japonya’daki uygulamaları örnek göstererek, “İlkokuldan itibaren deprem eğitimi veriliyor. Türkiye’de de küçük yaşlardan itibaren çizgi romanlarla deprem farkındalığı oluşturulabilir” önerisinde bulundu.

Zirve, deprem ve mimari üzerine yapılan tartışmalarla sona erdi.