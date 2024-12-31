Karabük’ün Safranbolu ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi edilerek doğaya salındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Safranbolu ilçesinde yürütülen faaliyet esnasında 2 yaralı kızıl şahin bulundu. Jandarma ekipleri tarafından muhafıza altına alınan kızıl şahinler, bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavileri tamamlanan kızıl şahinler, doğaya salındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve asayiş hizmetleri ile birlikte çevre, doğa ve hayvanları koruma faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.