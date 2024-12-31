Denizli’de yoğun kar yağışının etkili olduğu Çameli ilçesinde, belediye ekipleri kırsa mahallelerdeki yol açma çalışmalarının ardından ilçe merkezindeki yol ve kaldırımları da güvenli hale getirdi.

Denizli’nin yüksek rakımlı ilçelerinden birisi olan Çameli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle başta kırsal mahalleler olmak üzere ilçenin tamamı beyaz örtüyle kaplandı. Kırsal mahallelerde yer yer 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde kar mesaisini ara vermeden sürdürdü. Mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde çalışan ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları hızlıca ulaşıma açtı.

İlçe merkezinde kar temizliği çalışmaları tamamlandı

Beklenen kar yağışı nedeniyle her hangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gerekli önlemler alan Çameli Belediyesi ekipleri, kırsal mahallerdeki çalışmalarının ardından ilçe merkezinde de kar temizliği çalışmaları tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki yol ve kaldırımlarda kar temizliği çalışması gerçekleştirdi. Yoğun kar yağışının ardından kaldırımlar ve yol cepleri titizlikle temizlendi. Çalışmalar sırasında, vatandaşların kayma riski yaşamaması için kaldırımlardaki karlar özenle temizlenerek don olaylarına karşı önlemler alındı.