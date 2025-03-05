Sivas’ta jandarma ekipleri, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler, Gemerek ilçesinde çeşitli noktalara yiyecek bıraktı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Eğerci ve Sızır Karakol Komutanlığı ekipleri, yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler, soğuk geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ilçenin muhtelif noktalarına yiyecek bıraktı. Zorlu arazi şartlarına rağmen yapılan faaliyet dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin takdir toplayan çalışması, ‘Bir başkadır benim memleketim’ şarkısı ile Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.