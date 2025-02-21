Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma tarafından üniversite öğrencilerinin güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çakmar Mahallesi Ziraat Fakültesi önünde üniversite öğrencilerinin güvenliğine yönelik trafik ekipleri ile müşterek şok yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan denetimde 321 şahıs ile 230 araç sorgulandı. 2 araca 5 bin 600 TL cezai işlem uygulanarak bir araç trafikten men edildi. Öğrencilerin güvenliğine yönelik denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.