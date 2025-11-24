Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü, HAVELSAN tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli 'Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi' sayesinde suçluların izini sürüyor. Geliştirilen yerli parmak izi sistemi ile geçmiş olaylar yeniden incelendi, 118 olayda 125 şüpheli tespit edilerek adaletin önüne çıkarıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'ndan edinilen bilgilere göre; Kriminal Şube Müdürlüğü, suçla mücadelede bilimin ve teknolojinin imkânlarını en üst düzeyde kullanmaya devam ediyor. Jandarma kriminal birimleri, delil toplama ve analiz süreçlerinde modern laboratuvarlar ve ileri tekniklerle adaletin tesisine katkı sunarken, özellikle parmak izi incelemelerinde kullanılan yerli ve milli sistemle dikkat çekiyor.

Olay yeri inceleme timleri bin 428 olayın çözülmesine katkı sundu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü bünyesinde toplam 8 olay yeri inceleme timi, 2 parmak izi inceleme timi, 1 patlayıcı madde imha timi ve 1 kriminal adli bilişim timi faaliyet gösteriyor. Bu özel maksatlı timlerden olay yeri inceleme timi 2025 yılı içerisinde bin 453 olaya müdahale etti. Bu olaylardan bin 428 olayın çözülmesine olumlu katkı sundu. Timler, ilk olarak bölgenin güvenliği sağlanarak delillerin korunması amaçlanıyor. Ardından olay yeri fotoğraf, video ve krokiyle belgeleniyor. Parmak izi, biyolojik örnek, silah, dijital cihaz gibi her türlü bulgu bilimsel yöntemlerle toplanıp kayıt altına alınıyor. Tüm deliller, zincirleme muhafaza prensibine uygun şekilde laboratuvarlara ulaştırılarak adli süreçlerde güvenilir kanıtlar olarak kullanılıyor.

Parmak izi timleri 288 şüpheli tespit etti

Parmak izi inceleme timleri 2025 yılı içerisinde 549 olay ile ilgili olarak incelemelerde bulundu. Bu olaylardan 256 tanesinde 288 şüpheli şahıs irtibatı tespit ederek olayların çözümüne olumlu katkı sağladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürü Cengizhan Yoldaş, 'Parmak izi inceleme timlerimiz 12 Aralık 2024 tarihi itibarıyla HAVELSAN tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli sistem olan Biyometrik Veri Yönetimi Sistemini kullanmaya başlamıştır. Bu sistemin kullanılmaya başlandığı tarihten bu yana geçmiş tarihlerde meydana gelen olaylara ait parmak ve avuç izleri tekrar incelemeye tabi tutulmuş, yapılan bu incelemeler neticesinde 118 olayda 125 şüpheli şahıs irtibatı tespit edilmiştir. Kullanmış olduğumuz yerli ve milli parmak izi sistemi sayesinde; adli olayların çözümü daha hızlı, güvenli ve bağımsız bir şekilde yürütülmekte, veriler tamamen yerli sistemde tutulduğu için dış tehditlere karşı yüksek güvenlik sağlamakta, milyonlarca kayıt arasında hızlı karşılaştırma yapma ve olayların çözülme süresi kısalmasına katkı sağlamaktadır' dedi.

Kriminal adli bilişim timi 113 olayı aydınlattı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Adli Bilişim Timi ise suçların dijital izlerini bilimsel yöntemlerle analiz ediyor. Ekipler, bilgisayar ve görüntü kayıtları gibi dijital materyaller üzerinde detaylı incelemeler yaparak olayların seyrini ve delillerin bütünlüğünü ortaya çıkarıyor. Görüntü uzmanları, kayıtlar üzerinde onarma, iyileştirme, manipülasyon tespiti ve yüz karşılaştırma çalışmalarıyla adli soruşturmalara önemli katkı sağlıyor. Kriminal adli bilişim timi, olayların çözüm süresinin kısaltılmasına, dijital delillerin güvenli bir şekilde değerlendirilmesine ve adli soruşturmaların daha etkin yürütülmesine önemli katkılar sunuyor. Nitekim adli bilişim timimiz 2025 yılı içerisinde 261 olay ile ilgili olarak incelemelerde bulundu. Bu olaylardan 113 tanesinde şahıs/veri irtibatı tespit ederek olayların çözümüne olumlu katkı sağladı.

Çalışmalar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı'na(İHA) özel gerçekleştirilen bir senaryoda, Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde silahlı saldırı meydana gelen bir olay yerinde çalışmalarını sergiledi. Olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyerek giriş-çıkışları kontrol altına aldı. İlk olarak olay yeri fotoğraf, video ve kroki çalışmalarıyla detaylı şekilde belgelenirken, ardından yerdeki kan örnekleri, mermi çekirdekleri, kovanlar ve biyolojik materyaller titizlikle toplandı. Uzman ekipler, suç mahallinde tespit ettikleri parmak izlerini özel kimyasal yöntemlerle belirleyip kayıt altına aldı. Toplanan tüm bulgular, zincirleme muhafaza prensibine uygun şekilde numaralandırılarak adli laboratuvara gönderilmek üzere özel paketlerle güvenli biçimde muhafaza edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, delillerin bilimsel analizlerle aydınlatılacağı bu çalışma sayesinde olayın seyrinin netleştirilmesine katkı sağladı.