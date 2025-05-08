Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabük’te uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına sürdürüyor. 6-7 Mayıs tarihlerinde merkez ve Safranbolu ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda 17,91 gram metamfetamin, 185,83 gram bonzai, 12 adet uyuşturucu hap, kuru sıkı tabanca ve şarjör, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet telefon ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.