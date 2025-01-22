Aydın’da jandarma ekipleri, 27 yıl önce Van’da şehit düşen Şehit Jandarma Komando Çavuş Muharrem Yanal’ın ailesini unutmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ziyaretler aralıksız sürerken, jandarma ekipleri şehit ailelerini unutmuyor. İl genelinde birçok şehit ailesi ve gazileri yalnız bırakmayan jandarma ekipleri, son olarak 21 Ocak 1998 yılında Van’da şehit düşen Şehit Jandarma Komando Çavuş Muharrem Yanal’ın Söke ilçesinde yaşayan ailesini ziyarette etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan paylaşımda "Şehitlerimizin fedakarlığını ve ideallerini asla unutmayarak ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.