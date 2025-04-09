Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda 140 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir aylık dönem içerisinde İfadeye yönelik aranan 109 şahıs, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 29 şahıs, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, olmak üzere toplam 140 aranan şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.