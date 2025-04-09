Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleceğin şehirlerini inşa etmek için dijital dönüşümde hız kesmeden ilerliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik vizyonu çerçevesinde şehir yönetimini dijitalleştirerek büyük bir dönüşüme imza atıyor. 33 milyon TL’lik dev yatırımla hayata geçirilen ve 2021 yılında başlatılan QR kodlu kapı numarası projesi, Kayseri’yi Türkiye’nin akıllı şehircilik alanındaki öncü şehirlerinden birisi haline getiriyor.

225 bin QR kodlu kapı numarası ile dijitalleşen şehir

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında, toplam 225 bin 150 adet QR kodlu kapı numarası üretilerek şehrin dört bir yanına entegre ediliyor. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Pınarbaşı, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde uygulaması tamamlanan sistem, şu anda Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu ilçelerinde hızla devam ediyor.

Bu yenilikçi sistem sayesinde, binalara ait tüm önemli verilere akıllı telefonlar aracılığıyla saniyeler içinde ulaşılabiliyor. QR kod okutulduğunda adres, kat sayısı, bağımsız bölüm sayısı, pafta/ada/parsel bilgileri, yapı müteahhidi, şantiye şefi, ısıtma sistemi gibi detayların yanı sıra, afet toplanma alanları ve mahalle muhtarlarının bilgileri de erişilebilir hale geliyor.

Akıllı şehircilikte yeni bir dönem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde sürdürülen proje, sadece binaların dijitalleşmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda afet yönetimi, şehir planlaması ve kamu hizmetlerinin etkinliğini arttırıyor. QR kodlu kapı numaraları, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile tam entegre çalışarak, adres bilgilerini merkezi bir yapıda yönetmeyi sağlıyor.

60 bin yeni QR kod daha geliyor

2025 yılı sonuna kadar, proje kapsamında 60 bin yeni QR kodlu kapı numarasının üretimi ve montajı hedefleniyor. Geçmişte tamamlanan 7 ilçeden sonra Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu ilçelerindeki merkez mahallelerde 52 bin adet yeni kapı numarası üretilmiş olup, montaj süreci hızla ilerliyor. Söz konusu dört ilçedeki çalışmalar tamamlandıktan sonra ise kalan 5 ilçede çalışmalar hızla tamamlanacak.

Gerçekleştirilen bu büyük ölçekli akıllı şehircilik yatırımı, Kayseri’yi dijital altyapısı güçlü, bilgiye erişimi kolaylaştırılmış, vatandaş odaklı bir şehir haline getiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri’nin, akıllı şehir uygulamalarıyla Türkiye’nin geleceğin şehircilik anlayışına yön veren şehirlerinden biri haline gelmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.