İzmir’de son günlerde etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranları endişe veriyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nda su miktarı yüzde 14 seviyelerine kadar geriledi.

İzmir’de son yıllarda azalan yağışlar barajlardaki su seviyelerinin düşmesine neden oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre barajlardaki doluluk oranları arısındaki farklar susuzluk tehlikesini ortaya çıkardı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nda su miktarı yüzde 14 seviyelerine kadar geriledi. Geçen yılın aynı döneminde su seviyesi yüzde 32 olarak ölçülmüştü.

Balçova Barajı’nda geçen yıl ocak ayında doluluk oranı yüzde 58 iken, bugün yüzde 25’e düştü. Güzelhisar Barajı, geçen yıl ocak ayında yüzde 85.23 oranla su seviyesi en yüksek baraj olurken, bu yıl doluluk oranı yüzde 70’e geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise geçen senenin aynı döneminde yüzde 36 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 21’e düştü.

Doluluk oranı artan tek baraj Ürkmez Barajı oldu. Geçen yıl ocak ayında yüzde 35 olarak ölçülen seviye, bu yılın aynı döneminde yüzde 39’a yükseldi.

Bu arada, uzman değerlendirmelerine göre 2025 yılında ciddi ve güzel yağışlar beklense de ne yazıkki barajları yeterli miktarda doldurmayacağı ifade ediliyor.