İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Çocuk Dostu Kent” ilkesiyle yürüttüğü Çocuk Meclisi, bir yıllık çalışmasını tamamladı.İZMİR (İGFA) - Beş farklı komisyonda görev yapan 198 çocuk, çocuk haklarından çevreye, teknolojiden sosyal katılıma kadar birçok alanda yürüttükleri projeleri başarıyla tamamladı.

Kültürpark’taki meclis salonunda gerçekleşen kapanış törenine çocuklar, aileleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır katıldı. Programda konuşan Yıldır,“Birçok farklı komisyonda yıl boyunca görev yaptınız. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi arkadaşların da zaman zaman Çocuk Meclisi Komisyonlarında yer almasında yarar var” ifadelerini kullandı.

Çocukların bu mecliste yaptığı çalışmalarla sorumluluğun ne demek olduğunu anladıklarını, öğrendiklerini vurgulayan Yıldır, şunları söyledi: “Geleceğe hazırlık yapıyorsunuz. Biz bugün çocuk haklarını savunuyor ve Çocuk Meclislerini organize etmeye çalışıyoruz. Çünkü yardımınıza her zamandan çok fazla ihtiyacımız var. Bizim de mecliste 24 tane komisyonumuz var. Biz de o komisyonlarda İzmir'in sorunlarını görüşüyor, değerlendiriyor, yorumluyor ve birtakım kararlar alıyoruz. Bu kararları, bundan sonra sizin meclis çalışmalarında edindiğiniz sonuçları dikkate alarak, bir kez daha düşünmek durumunda kalacağız. Bundan dolayı da mutluyum.”

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR

Daha sonra Çocuk Meclisi Komisyonlarının sözcüleri konuştu. Genç ve Ergen Katılımı Komisyonu Sözcüsü İzlem Özdemir, Çocuk Meclisi ile tanışma hikayesini anlattı. Gördüğü bir ilan sonucu Çocuk Meclisine katılma kararı aldığını ifade eden İzlem Özdemir, “Bizler bu kentin bireyleri olarak, kent yaşamındaki sorunların çözümü ile ilgili sorumluluk taşıyoruz. Böyle bir sorumluluğu alma fikri beni çok heyecanlandırdı” dedi.

“BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETMEYİ ÖĞRENDİM”

Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu Sözcüleri Yağız Cemal Demir de şunları söyledi: “Buraya katıldıktan sonra fikirlerimi söylemeyi ve başka fikirlere saygı duymayı öğrendim. Bu süreçte hem eğlendik hem öğrendik hem de güzel çalışmalar yaptık. Yaşadığım şehre katkı sağlamanın mutluluğunu hissettim. Kendime güvenim arttı. Bu güzel şehirde fikirlerimiz özgürce söylemem ve söz hakkımın olması gurur verici bir durum. İyi bir vatandaş olmayı öğrendim.”

Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu Sözcülerinden Derin Taş da İzmir Çocuk Meclisinde yer almanın, hayatında yaşadığı en özel ve öğretici deneyimlerden biri olduğunu vurguladı. Taş, “Bu mecliste sadece konuşmayı değil, dinlemeyi, anlamayı ve birlikte çözüm üretmeyi öğrendim. Burada her çocuğun bir sesi olduğunu öğrendim. En önemlisi bizim fikirlerimizle bir şeylerin değişebileceğine olan inancım arttı” dedi.

Konuşmaların ardından Çocuk Meclisi üyelerine sertifikaları verildi.