Tepebaşı Belediyesi’nin personele yönelik düzenlediği tavla turnuvası sona erdi. Turnuvanın final müsabakalarına katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, katılımcıların heyecanına ortak oldu.

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Museum the Rising iş birliğiyle personele yönelik düzenlenen tavla turnuvası sona erdi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda başlayan turnuvaya 32 kişi katılım gösterdi. Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye’nin ve meclis üyelerinin de yer aldığı turnuvanın final müsabakaları da çekişmeli geçti. Finallere Kültür İşleri Müdürlüğü personeli Alican Ergölen, Meclis Üyesi Yusuf Kızıldağ, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Faruk Efe ve Spor İşleri Müdürlüğü personeli Semih Tarakotlar kaldı. Finalde ise Alican Ergölen birinci, Meclis Üyesi Yusuf Kızıldağ ise ikinci oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise final müsabakalarında katılımcıları yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu. Finale kalan her bir katılımcıyı tebrik eden Başkan Ataç, bu tür etkinliklerin motivasyona da etkisinin büyük olduğunu belirterek dönem dönem devam edeceğini bildirdi.

Turnuvaya katılan personel, düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.