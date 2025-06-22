İlçe sakinleri için günlük ortalama 80 bin ekmek üreten Kepez Vakfı, hem ihtiyaç sahiplerine destek oluyor, hem de elde ettiği gelirle öğrencilere burs imkanı sunuyor. Glutensiz ürün çeşitliliğiyle de çölyak hastalarına sağlıklı beslenme alternatifi sunuyor.

Kepez Belediyesi’nin iştiraki olan Kepez Vakfı, ilçe sakinlerinin sağlıklı, lezzetli, uygun fiyatlı ekmek ve unlu mamul ihtiyacını karşılıyor. Önceliğini insan sağlığı ve gıda güvenliği olarak belirleyen işletme, özellikle çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretimiyle dikkat çekiyor. Kepez Ekmek Fabrikası, hijyen standartlarına uygun elektronik makinelerle üretim gerçekleştiriyor. Gıda mühendislerinin denetiminde yapılan üretim, kalite ve güvenlik açısından üst düzeyde tutuluyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kepez Vakfı Fırın İktisadi İşletmesi bünyesindeki fabrika, sadece klasik ekmek çeşitleriyle değil, kepekli, tam buğday, çavdar, siyez, Trabzon ve Isparta ekmeği gibi yöresel ve sağlıklı ürünlerle de tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Ayrıca roll ekmek, sandviç ekmeği, hamburger ve tost ekmeği gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitler de üretim hattında yer alıyor.

Günlük bin 500 glutensiz ekmek

Kepez Ekmek yalnızca ekmekle sınırlı kalmayıp, tatlı ve tuzlu kuru pastalar, un kurabiyesi, galeta, yaş pasta, ekler, triliçe, tiramisu, sütlaç gibi zengin bir ürün yelpazesini uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuyor. Glutensiz ürünler konusunda da hassas davranan Kepez Vakfı, günlük bin 500 adet glutensiz ekmek üretirken, sandviç, tost ekmeği, simit, poğaça, açma ve kek gibi farklı ürünlerle çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırıyor.

Bin öğrenciye burs

Kepez Vakfı’nın ürünleri, ilçedeki ekmek büfeleri ve Bi’dilim Fırın Kafe şubeleriyle tüketiciye ulaştırılıyor. Vakıf, elde ettiği gelirleri sosyal yardımlaşma amacıyla kullanıyor. İhtiyaç sahibi ailelere her gün ekmek desteği, öğrencilere de burs desteği sağlanıyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 1000 öğrenciye burs desteği sağlayarak, sosyal belediyecilik örneği sergiledi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, gönüllere dokunan hizmetlerle Kepez halkının yanında olduklarını söyledi. Başkan Kocagöz, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, özellikle dar gelirli ailelerimizin yanında olmak en öncelikli sorumluluğumuz. Kepez Vakfımız aracılığıyla her gün yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ekmek desteği sağlıyor, gençlerimizin eğitimine burs imkanı ile katkı sunmaya çalışıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu nedenle glutensiz ürünlerimizle çölyak hastalarımızın yaşam kalitesini artırıyor, hijyenik ve sağlıklı üretim süreçlerimizle tüm vatandaşlarımıza güvenle tüketebilecekleri ürünler sunuyoruz. Hem üretimde kaliteyi, hem de toplumsal dayanışmayı büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.