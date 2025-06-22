Şırnak’ın Cizre ilçesinde YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında baygınlık geçiren iki aday ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Cizre Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi’nde YKS’ye giren iki kız öğrenci, sınavın başlamasından yaklaşık iki saat sonra rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
Baygınlık geçiren iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA