İzmir Bornova Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda kadın ve çocuklara yönelik sosyal destek ile toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli kararlar alındı.İZMİR (İGFA) - BAYETAV ile iş birliği protokolü, Yerel Eşitlik Eylem Planı ve vatandaşlara yönelik mesleki kursları kapsayan protokol meclisten geçti. Başkan Ömer Eşki, eşitlikçi ve katılımcı belediyecilik vurgusu yaptı.

İzmir Bornova Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlığında Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda kadın ve çocuklara yönelik sosyal destekten eğitime kadar birçok önemli protokol ve eylem planı oylandı. Kararlar, meclis üyelerinin oybirliği ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Kadın ve çocuklar için güçlü bir işbirliği

Bornova Belediyesi ile BAYETAV (Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı) arasında yapılması planlanan iş birliği protokolü, kadınlar ve çocuklara hak temelli, kapsayıcı ve sürdürülebilir hizmetler sunmayı amaçlıyor. Komisyon raporları doğrultusunda meclisten geçen protokol, ilçede sosyal destek ve eğitim kapasitesini artıracak.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine kurumsal yol haritası

Kadın-Erkek Eşitliği’nin yerel düzeyde sağlanması adına hazırlanan “Bornova Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP)” de meclisten geçti. YEEP ile toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi tüm hizmet alanlarına entegre edilecek ve belediyenin kurumsal kapasitesi bu doğrultuda geliştirilecek.

Eğitim ve mesleki gelişim için el ele

Bornova Belediyesi ile Bornova Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol kapsamında ilçede yaşayan yurttaşlara yönelik mesleki, kültürel ve sosyal kurslar açılacak. Komisyon raporları doğrultusunda oybirliği ile meclisten protokol, bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı ve istihdam olanaklarını genişletmeyi hedefliyor.

Ömer Eşki: “Eşitlikçi ve katılımcı belediyecilikten taviz yok”

Mecliste alınan kararlarla ilgili değerlendirmede bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Biz Bornova’da hiçbir kesimi geride bırakmayan, toplumsal eşitliği temel alan bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Kadınlar, çocuklar ve tüm Bornovalılar için güvenli, üretken ve eşit bir yaşam alanı oluşturma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Bu anlayışımıza destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.