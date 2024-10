İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğince 4’üncüsü düzenlenen İZKİTAP – 4. İzmir Kitap Fuarı, Fuar İzmir’de kapılarını açtı. İZKİTAP, ilk gününde birbirinden değerli isimleri ağırladı. “Sinema ve Edebiyat” temasıyla düzenlenen fuar, 3 Kasım’a kadar kitapseverleri birbirinden ünlü yazarlar ve etkinliklerle buluşturmaya devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile Fuar İzmir’de 4’üncüsü düzenlenen İZKİTAP – 4. İzmir Kitap Fuarı’na kitapseverler büyük ilgi gösterdi. İZKİTAP’ın onur konuğu yazarı ise yurt içi ve yurt dışında pek çok prestijli ödülün sahibi yazar ve senarist Hakan Günday oldu. Fuarın açılış gününde okurları ile buluşan Günday, kitaplarının yanı sıra Şahsiyet, Müslüm, Daha gibi film ve dizi senaryoları hakkında kitapseverlerle sohbet etti.

“İnsanın yazarak kendinin peşinden koşması mümkün”

Söyleşisi büyük ilgi gören Günday, fuarda onur konuğu olmanın, her şeyden öte bir okur ve yazar olarak bulunmanın kendisi için çok keyif verici olduğunu belirterek, bu buluşmayı mümkün kılanlara teşekkür etti. Konuşurken aynı şeylerin söylenebildiğini, ancak yazarken durumun farklı olduğunu ifade eden Günday, “Yazarken aynı cümleyi tekrar tekrar yazamazsınız. Mecbursunuz her defasında yeni bir cümle yazmaya. Böylece yazdığınız her yeni cümleyle anlamaya çalıştığınız o konu neyse bir derinliğe daha inmiş oluyorsunuz ve bir mesafe daha almış oluyorsunuz. Yazmaya devam ederseniz en azından aynadaki lekeleri silip kendinizi görme ihtimalini artırabilirsiniz. İnsanın yazarak kendinin peşinden koşması mümkün. Ben de bunu yapmaya çalışıyor ve hikayeler anlatıyorum. Siz de hayattaki gayelerinizin arasına kendi cümlenizi bulmayı ekleyin” dedi.

Kral Şakir’in en çok okunduğu şehir İzmir

Kral Şakir karakterinin animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu, İZKİTAP’TA sevenleri ile buluştu. Özellikle Kral Şakir karakterini çok seven çocuklar, bu karakterle büyümüş olan yetişkinler ve öğretmenler, Varol Yaşaroğlu söyleşine gelenler arasındaydı. Yaşaroğlu, “Ben İzmir Gültepe’de doğdum, liseyi burada bitirdim, sonra üniversite için İstanbul’a gittim. İzmir’e her geldiğimde çok sıcak karşılanıyorum. O sıcaklığı alarak sık sık İzmir’e geliyorum. İzmir’de çok kitap okunduğu gibi Kral Şakir’in en çok okunduğu şehir de yine İzmir. Fuarda olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

“İzmir benim ikinci evim”

MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan, şef, restoran işletmecisi ve sunucu Somer Sivrioğlu da İZKİTAP’ta okurlarıyla buluştu. Anadolu Türk Mutfağında Bir Macera isimli kitabını imzalayan Somer Sivrioğlu, yoğun ilgiyle karşılandı. Sivrioğlu, ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, “İzmir benim en sevdiğim şehirlerden. İzmir’e sık sık geliyorum, İzmir benim ikinci evim. Kitap fuarına ilk kez geliyorum ve çok beğendim. Benim buradaki işim bitince ben de gezmek istiyorum. Şöyle bir göz attım, ben Manga çok severim, onlara bakacağım” dedi.

200’ün üzerinde yayınevi

Kitap tutkunları için eşsiz bir deneyim sunacak İZKİTAP, kültürel bir buluşma noktası olacak. 200’ün üzerinde yayınevi, sahaflar, uluslararası konuk yazarlar ve sergilerle zengin bir içerik sunan İZKİTAP, her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlikler arasında edebiyat ve sinema söyleşileri, şiir dinletileri ve film gösterimleri yer alıyor. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlar bünyesindeki yazarlar da fuarda okurlarla buluşuyor.