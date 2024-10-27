Aydın’da ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, jandarma ekiplerince 10 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın genelinde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik çalıma gerçekleştirildi. Belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 64 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet pala ele geçirildi. Ayrıca operasyonda hakkında farklı suçlardan aranma kararı bulunan 9 şüpheli de yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.