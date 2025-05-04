Ressam ve takı tasarım sanatçısı Özlem Yörük’ün küratörlüğünde ve Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen "7. Alaçatı Sanat Çalıştayı", 27-30 Nisan tarihleri arasında Çeşmeköy Hotel’de gerçekleştirildi. Bu yıl "Almanya-Türkiye Sanat Buluşması" temasıyla hayata geçirilen çalıştay, sanatseverlerin ziyaretine de açıldı.

Çalıştayın ardından, sanatçıların etkinlik süresince ürettiği eserler, 30 Nisan’da Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde açılan sergiyle izleyiciyle buluştu. Sergi, 15 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

"İki ülke arasında sanat köprüsü kurulması amaçlandı"

Küratör Özlem Yörük, Almanya’dan ve Türkiye’den sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın, Çeşme’de güçlü bir sanat atmosferi oluşturmayı ve iki ülke arasında kültürel köprüler kurmayı amaçladığını belirtti. Yörük ayrıca, serginin ressam Bedri Baykam’ın "Türk resmini Almanya’da Erdo Sam tanıtacak" fikrinden ilham aldığını ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin desteğiyle organize edildiğini söyledi.

"Bu buluşma gelecekteki iş birliklerinin de habercisi"

Serginin açılışında konuşan Almanya’da yaşayan sanatçı Erdo Sam, "Bugünkü buluşma, sadece sanat eserlerini değil, sanatçıların hikayelerini, hayallerini ve kalplerini de beraberinde getiriyor. Sanat, kültürel bağları güçlendiren evrensel bir dil. Bu buluşma gelecekteki iş birliklerinin de habercisi" ifadelerini kullandı.

Ressam Bedri Baykam’ın resimleri de sergide yer aldı

Çalıştay ve sergiye Türkiye’den; Mevlüt Akar, Deniz Alt, Hasan Nazım Balaban, Şevval Başalan, Salim Başyiğit, Gülbuğ Mukaddes Kılınç, Ümmühan Tunçtürk, Almanya’dan; Elena Karakitsou, Prof. Dr. Martin Oswald, Römer + Römer, Erdo Sam katılırken, ressam Bedri Baykam’ın eserleri de sergide yer aldı.

Sergide yer alan eserler, Türk ve Alman sanatçılarının bakış açılarını, kültürel farklılıklarını ve sanatsal yaklaşımlarını bir araya getiriyor. Sanatseverler, 15 Mayıs’a kadar sergiyi gezerek bu uluslararası buluşmaya tanıklık edebilecek.