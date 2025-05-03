Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında Büyükçekmece’yi 83-82 yendi. Aliağa Petkimspor’un 11 galibiyeti alırken Onvo Büyükçekmece Basketbol takımı 15. mağlubiyetini aldı.

Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu

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Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

Aliağa Petkimspor: Russell 7 , Williams 3, Tyree, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Echenique 18, Dotson 18, Van Beck 25, Troy Selim Şav 2 , Aldridge 4, Kılıçarslan Şenkahya 4

Başantrenör: Burak Gören

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 13, Starks 16, Yesukan Onar3, Sajus15, Ata Kahraman, Emircan Koşut 7, Love 21, Bruinsma 4 Arda Berk Kaya

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 23-19 (Aliağa Petkimspor Lehine)

Devre: 45-46 (Onvo Büyükçekmece Lehine)

3. Periyot: 64-64

Kaynak: İHA