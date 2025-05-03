Bergama Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Marka Kent Bergama" çalışmaları kapsamında, ilçenin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Bergama Parşömeni ile el sanatlarının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri’ne dâhil edilmesi için başvuru süreci hız kazandı. Bu kapsamda İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) yetkilileri, Bergama Kaymakamlığı’nda ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Kaymakam Avni Oral başkanlığındaki toplantıya, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, Uzman Çağdaş Güneş, Kültür İşleri ve İçerik Geliştirme Sorumlusu Ayşenur Arda’nın yanı sıra akademisyenler Prof. Dr. Pınar Fedakâr ve Doç. Dr. Gonca Kuzay Demir katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Kaymakam Oral, "Parşömenin UNESCO envanterine alınması, ilçemizin uluslararası düzeyde tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Parşömen, dünya mirasında önemli bir yere sahip. Ancak ne yazık ki Bergama’dan ayrılan turistlerin yanında götürebileceği somut bir hatıra ürünü yok. Oysa ki Rusya’da matruşka, Hollanda’da tahta ayakkabı ne ifade ediyorsa, Bergama’da da parşömen aynı değeri taşımalı," dedi.

Tarihi hamam atölyeye dönüşüyor

Kaymakamlık olarak, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanan tarihi Hacı Hekim Hamamı’nın bir kısmının parşömen üretim ve sergileme atölyesine dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Oral, "Bu projelerin sürdürülebilir olması için gençlerin sürece dâhil edilmesi gerekiyor. İnsanlar bu işten geçim sağlayabileceklerini görürse, parşömen sanatı yeniden canlanır," ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında İZKA yetkilileri, Bergama Ticaret Odası’nı da ziyaret ederek Oda Başkanı Lütfi Kolat ile bir araya geldi.