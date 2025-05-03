Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçının ardından yaptığı açıklamada, "Salona gelerek bizi destekleyen Aliağa halkına minnettarım" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 83-82 mağlup etti. İzmir temsilcisinin Başantrenörü Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kendileri için önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Gören, "Öncelikle Onvo Büyükçekmece takımını tebrik ederim. Çok yakın ve sert bir maç oldu. Sonunda kazanan taraf biz olduk. Oyuncularıma gösterdikleri büyük efor için teşekkür ederim. Salona gelerek bizi destekleyen Aliağa halkına minnettarım" ifadelerini kullandı.