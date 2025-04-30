İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin denizcilik işletmesi İZDENİZ’in “Deniz Yolu Taşımacılığı İçin Sefer Planlama Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi” projesi, TÜBİTAK tarafından “Teknoloji ve Yenilik Destek Programı” kapsamında onaylandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi belediyenin tüm hizmetlerinde kullanmaya devam ediyor. Büyükşehir’in denizcilik şirketi İZDENİZ’in “Deniz Yolu Taşımacılığı İçin Sefer Planlama Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi” projesi TÜBİTAK tarafından “Teknoloji ve Yenilik Destek Programı” kapsamına alındı.

“Daha çok değil daha verimli çalışın” sloganı ile günümüzde tüm şirketlerin uygulamaya başladığı iş gücü optimizasyonunu sağlamak amacı ile geliştirilen Sefer Planlama projesi ile Körfez içi ulaşımda kullanılan gemilerin sefer planlaması ve bu planlamaya uygun verimli çalışma sistemi için yazılım geliştirilecek.

Yazılımın geliştirilmesi için sefer planları, çalışma saatleri, performans yönetimi ve zamanlama verileri ölçümlere dayanarak değerlendirilecek. Yazılım, iş gücünün ve gemilerin verimliliğini ve üretkenliğini en üst düzeye çıkarmaya odaklanacak. Proje ile personel ve gemi çalışma saatlerinin optimize edilerek düzenlenmesi ile verimin artırılması hedefleniyor. TÜBİTAK tarafından maddi destek sağlanacak proje Optipro Yazılım AŞ firması tarafından geliştirilecek.