İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi Kirazlıyalı’da E-5 Karayolu üzerine durak cebi inşa ediyor. Yapımı süren durak cebinin özellikle yoğun saatlerde trafik akışını rahatlatması bekleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı önünde yapımı süren durak cebiyle toplu taşıma hizmetlerinde hem güvenliğin hem de konforun artması planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez İlçe Jandarma Komutanlığ’nın önünde oluşan trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için durak cebi yapıyor.

E-5 Karayolu üzerinde inşa edilecek durak cebi, özellikle yoğun saatlerde trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor. Toplu taşıma araçlarının ana yolda trafik engeli oluşturmadan duraklama yapabilmesi hem yol güvenliğini artıracak hem de ulaşımda zaman kaybını önleyecek.

ULAŞIM PRATİK VE GÜVENLİ OLACAK

Durak cebinin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar, toplu taşıma araçlarına daha kolay ulaşabilecek. Özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde yaşanan yoğunluk, yeni düzenlemeyle daha kontrol edilebilir hale gelecek. Bu sayede toplu taşıma kullananlar için günlük ulaşım daha pratik ve güvenli olacak.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşımı kolaylaştıracak projeleri sürdürüyor. Hem kent merkezinde hem de ilçelerde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çözümlerin birer birer hayata geçmesi memnuniyetle karşılanıyor. Kirazlıyalı Mahallesi’nde hayata geçirilecek proje, hem ulaşım güvenliğini artıracak hem de bölge sakinlerine önemli bir kolaylık sağlayacak.