Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yangın anında izlenecek adımları tek tek anlatarak hayati öneme sahip bilgiler aktardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bolu’da yaşanan facia sonrası yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili sosyal medyada bilinçlendirici bir video yayınladı. Kısa sürede birçok kişi tarafından izlenen videoda kapalı ve açık alanlarda yaşanabilecek yangın, patlama, doğal afet durumlarında izlenmesi gereken yollar ve aşama-aşama atılacak adımlar anlatıldı. Muhtemel bir yangın durumunda öncelikle sakin kalınması gerektiği ifade edilirken itfaiye yetkilileri, vatandaşlara yaşadıkları binalarda ve iş yerlerinde acil durum eylem planlarını nasıl hayata geçireceklerini sıraladı. Yangın anında yapılacaklar listesi şeklinde yayınlanan videoda, “Sakin kalarak, yangın alarmını aktif edin. 112’yi aradıktan sonra yangın küçük ise kontrol altına alın, alamıyorsanız alanı tahliye edin. Güvenli bir çıkış yolu seçerek, ağzınızı ıslak bezle kapatıp eğilerek alanı tahliye edin. Asansör yerine merdiven kullanmayı tercih edin. Tahliye olamıyorsanız bulunduğunuz alandaki kapıları ıslak bez ile kapatarak, tahliye ekibini bekleyin” ifadeleri yer aldı.