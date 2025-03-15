Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun kentin turistik, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtımı için verdiği çabalar sonuç veriyor. İnanç turizmi kapsamında gerçekleşecek ziyarette İtalya’dan katolik din insanları Denizli’ye gelecek.

İtalya’nın farklı bölgelerinden gelen 170 kişilik Katolik din insanı kafilesi, İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan ve Erken Bizans Dönemi’nde metropollük seviyesinde dini bir merkez kabul edilen Laodikeia Antik Kenti’ndeki "Kutsal Haç Kilisesi"ni ziyaret edecek. 2010 yılında yapılan kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan bu kilise, eşsiz mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Hristiyanlık dünyasının önemli "Kutsal Hac Merkezleri" arasında yer alan Laodikeia, birçok farklı dini grubun kutsal ziyaretler düzenlediği bir nokta olarak biliniyor.

Aziz Filipus’un mezarı da ziyaret edilecek

19 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek ziyarette katolik din insanları ayrıca Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’nde bulunan Aziz Filipus’un mezarına da gidecek. İnanç turizmi kapsamında düzenlenen bu 7 günlük gezide Kapadokya, İzmir ve İstanbul da programda yer alıyor.

Türkiye inanç turizminin önemli merkezlerinden biri

Türkiye, Hristiyanlık için önemli bir destinasyon olarak kabul ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanter kayıtlarında inanç turizmi kapsamında değerlendirilebilecek 92 kilise, 1 bazilika, 2 katedral, 15 manastır ve 2 şapel bulunuyor. Bu yapıların turizme kazandırılması için çeşitli düzenlemeler yapılması planlanıyor. Dünya Turizm Örgütü’nün tahminlerine göre, her yıl dünya genelinde 300 milyon turist inanç merkezli seyahatler gerçekleştiriyor. Bu seyahatlerden yıllık yaklaşık 18 milyar dolarlık ekonomik pazar oluştuğu belirtiliyor. Denizli’nin de bu büyük turizm potansiyelinden pay alması bekleniyor.