İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde yer alan nostaljik tramvayda çıkan yangın paniğe neden oldu. Tramvayın makine kısmından çıkan dumanlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvayın makine kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi araç görevlileri yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tramvayın çevresini şeritle çevirerek çevredeki vatandaşların yaklaşmasını engelledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Tramvayda çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken olayda herhangi bir yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı. Söndürme çalışması sonrası tramvay bulunduğu yerden çekildi ve meydan tekrar normale döndü.