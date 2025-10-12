Siirt’in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çeşme Mahallesi Uluköy yolu üzerinde seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklette bulunan N.E. (19) ve A.E. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.