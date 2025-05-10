Düzce Belediyesi’ne bağlı BELKA A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Düzce İş Kulübü, il genelinde üretim yapan fabrikaların İnsan Kaynakları sorumlularını ağırladı. Toplantıda hem İş Kulübü’nün faaliyetleri hakkında bilgiler verildi hem de insan kaynakları temsilcileri birbirlerini tanıma fırsatı buldu.

Düzce İş Kulübü, son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalarla istihdama katkı sağlamaya, işverenlerle iş arayanları buluşturmaya devam ediyor. Bünyesinde yüzlerce CV barındıran İş Kulübü, istihdamı artırmak adına titizlikle çalışıyor.

Organizasyon kapsamında, firmalarının İnsan Kaynakları sorumluları Kusursuz Kafe’de bir araya geldi. Toplantıda konuşan Düzce BELKA A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz, İş Kulübü’nün faaliyetleri hakkında bilgiler vererek firmalara işçi bulma konusunda destek olacaklarını ve iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Yılmaz, "Düzce İş Kulübü olarak, iş arayan bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve onları doğru pozisyonlarla buluşturmak amacıyla çeşitli eğitim, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunuyoruz. Amacımız yalnızca iş arayanlara değil, aynı zamanda işverenlere de nitelikli iş gücü temininde destek olmaktır. Bu kapsamda, firmalarınızın iş gücü ihtiyaçlarını daha etkin karşılayabilmek adına sizlerle iş birliği yapmaya hazırız. Adayların işe uygunluğunu artırmaya yönelik bireysel danışmanlık hizmetlerinden grup eğitimlerine kadar birçok alanda destek sunuyoruz. İş birliğimiz sayesinde hem firmalarınızın personel bulma sürecini kolaylaştırmayı hem de bölgedeki istihdamı artırmayı hedefliyoruz. Görüşmelerimizi daha detaylı bir şekilde sürdürmek ve birlikte verimli projelere imza atmak adına sizlerle her zaman iletişimde olmaktan memnuniyet duyarız. Katkılarınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

Toplantıya katılan firmaların İnsan Kaynakları sorumluları da İş Kulübü ile iş birliğine açık olduklarını ve bu süreci desteklediklerini ifade ettiler.