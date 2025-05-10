Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gönen Çeltik Komisyonu’nun, yaptığı toplantıda 2025 yılı üretim sezonuna ilişkin sulama kararı alındı. Gönen Barajı’ndaki su seviyesinin yaklaşık yüzde 80 civarında olması nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması amacıyla çeltik ekim alanlarında yüzde 30 oranında kısıtlama uygulanacak.

Komisyondan yapılan açıklamada, alınan kararın yalnızca bu yılki üretim sezonunu kapsayacağı vurgulandı. Gönen Ovası’ndaki üreticilerin belirlenen sınırlama çerçevesinde ekim yapmaları istenirken, bölgedeki sulama planlamalarının dikkatle yapılacağı belirtildi.

Yetkililer, suyun 10 gün içerisinde tarlalara verilmeye başlanmasının planlandığını ifade ederek, üreticilere sulama ve su kullanımı konusunda gerekli uyarıların yapılacağını bildirdi. Gönen Çeltik Komisyonu, suyun verimli kullanılmasının hem mevcut sezon hem de gelecek yıllardaki tarımsal sürdürülebilirlik için büyük önem taşıdığını vurguladı.