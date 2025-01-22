Bolu’da 76 kişiye mezar olan otelin yangın merdiveni görüntülendi. Bir diğer görüntüde ise ekiplerin tek tek odaları gezerek yaralı veya hayatını kaybedenleri aradıkları görülüyor.

Bolu’da 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı otelin çok tartışılan yangın merdivenleri görüntülendi. Yangın merdivenin binanın içinde olduğu görülüyor. Bir diğer görüntüde ise arama kurtarma ekiplerinin tek tek odaları gezdiği, yaralı veya hayatını kaybetmiş vatandaşları aramaları yer alıyor. Odalarda ise hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşların eşyaları yer alıyor. Bazı odalarda çocuk eşyaları dikkat çekiyor. Odaların bir çoğunda yanma olmadığı ancak yoğun duman sebebiyle isle kaplandığı görülüyor.