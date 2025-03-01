İstanbul’da Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala fırınlara koşan vatandaşlar, sıcak pide kuyruğu geleneğini bu yıl da bozmadı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftarını sıcak pide ile açmak isteyen vatandaşlar, İstanbul’da fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İlk iftara dakikalar kala vatandaşlar fırınlara akın etti. Pide kuyruklarının yanı sıra Ramazan ayının ilk orucunda sofralarında tatlı olmasını isteyen vatandaşlar uzun tatlı kuyrukları da oluşturdu.

Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pidelerini alanlar evlerinin yolunu tutarken, uzun kuyrukları beklemek istemeyen bazı vatandaşlar daha erken fırınlara gelerek ekmeklerini almayı tercih etti.