Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye başkanlığı görevinin çok kapsamlı bir görev olduğunu belirterek "Bir şehirde belediye başkanının vizyonu neyse o şehir o kadardır" dedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, katıldığı bir televizyon programında 5 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiği İstanbul’a en yakın Antik Tiyatronun Düzce’de olduğunu söyledi. Herkesi Düzce’ye davet eden Faruk Özlü, Düzce’yi de ikiye ayırdı. Özlü "Düzce’yi 2 ayıracaksınız. Düzce’nin güneyi kuzeyi olarak. Güneyinde çok sayıda yaylı ve şelale var. Kuzeyinde ise tarih ve deniz var. Biz aşağı yukarı 5 yıldır Konuralp’te kazılar yapıyoruz ve biliyor musunuz İstanbul’a en yakın Antik Tiyatro Düzce’de. Çok güzel bir mağaramız var Yılğılca’da Sarıkaya Mağarası. Türkiye’de ki mağaraları sıralamaya koysak ilk 3’e girecek güzellikte bir mağaramız var. Herkesi, Düzce’ye gelmelerini, ziyaret etmelerini burada misafir etmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Belediyecilik kapsamlı bir görev

Başkan Faruk Özlü, belediye başkanlığı görevinin küçük bir ülkeyi yönetmek gibi kapsamlı bir görev olduğunu belirterek "Bazılarına sorarsanız belediye başkanlığı belediyecilik kent lokantalarıdır, bir başkasına sorarsanız belediyecilik sosyal yardımlardır, ama emin olun belediyecilik çok kapsamlı bir görev. Bir şehrin bütün unsurlarına dokunan bir görev. Şunu da hep söylüyorum bir şehirde belediye başkanının vizyonu neyse o şehir o kadardır. Bir şehrin yönetimi küçük ülkenin yönetimi gibi. Hep söylüyorum bir küçük ülkede başbakan olmak gibi belediye başkanlığı. Çünkü her şey size bağlı, az önce ifade ettim tekrar örneklendireyim. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı okul yapacak belediye başkanı belediye şehirde okullar için imar planlarında uygun bir yer ayırmazsa nereye okulu yapacak. Sağlık Bakanlığı hastane yapacak belediyeler şehrin makul bölgelerinde hastane yerleri ayırmazsa imar planlarında hastaneyi nereye yapacak. Çok kapsamlı çok geniş bir alana hitap ediyor, o yüzden bir küçük ülke yönetmek gibi olduğunusöyleyebilirim" şeklinde konuştu.