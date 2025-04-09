İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da iki ayrı uyuşturucu imalathanesi ve Diyarbakır'da elebaşılığını M.Z.U'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap, 2 Ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ve 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İstanbul ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, uyuşturucu imalathaneleri ve organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İstanbul’un Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal ilçeleri ile Diyarbakır’da toplam 4 araç ve 12 adrese baskın düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1909832021582414060

Bakan Yerlikaya, operasyonda, 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap, 2 ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde, 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai üretebilecek) ham madde ve 1 milyon adet boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, Diyarbakır’da elebaşılığını M.Z.U.’nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütü hedef alınırken, aralarında elebaşının da bulunduğu 16 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.

Operasyonda yakalanan şüpheliler; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti.